«Ведомости»: волонтерская повестка может помочь результатам ЕР на выборах

В преддверии выборов в Госдуму 2021 году следует ожидать активизации партий в социальной и волонтерской повестке, а поскольку «Единая Россия» была лидером по волонтерским проектам в прошлом году, то итоги этой работы могут положительно повлиять на результат единороссов на выборах в Госдуму, пишут «Ведомости» со ссылкой на тезисы доклада Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о волонтерской деятельности партии власти.

Пандемия обострила значимость социальной повестки и волонтерских проектов, а данные социологов свидетельствуют о росте спроса на волонтерскую помощь, говорится в докладе.

Так, согласно опросу ФОМа, 41% россиян говорит, что во время пандемии люди стали помогать друг другу с большей готовностью. По данным Росстата, во II квартале 2020 г. число волонтеров было 2,7 млн, а за год до этого – 2,5 млн человек.

У избирателей запрос на социальную активность сейчас очень высокий, считает директор ЦПК Алексей Чеснаков. «Связан он не только с помощью непосредственно по теме пандемии. Для некоторых групп это не столько материальная, сколько психологическая поддержка, — отмечает он. — В условиях изоляции люди зачастую нуждаются в простом общении».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в своем недавнем интервью говорил, что не очень правильно прямо конвертировать волонтерство в политическую кампанию, напоминает Чеснаков: «Но тематика социальной помощи наверняка будет использоваться всеми партиями, чтобы продемонстрировать избирателям свою полезность. Кроме «Единой России» это будут делать, скорее всего, и эсеры, и коммунисты».

По мнению эксперта, было бы хорошим ходом инкорпорировать известных в регионах волонтеров в списки «Единой России» на выборах в Госдуму: «Если бы кто-то из волонтеров прошел в Госдуму, это был бы хороший имиджевый ход для партии власти».