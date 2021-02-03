Власти Германии ведут переговоры с Россией по «Спутнику V»

Власти Германии ведут диалог с Россией о возможном производстве и допуске российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава немецкого министерства здравоохранения Йенс Шпан. Его слова приводит ТАСС.

Переговоры ведутся на разных уровнях, рассказал министр. Так, вопросы вакцины канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с российским президентом Владимиром Путиным, также идет диалог на уровне министерств здравоохранения.

При этом Шпан не ответил на вопрос о возможных сроках допуска «Спутника V» в Евросоюз, объяснив, что это в компетенции Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ готова к сотрудничеству по российской вакцине «Спутник V» после ее регистрации европейским регулятором.