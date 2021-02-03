В РФ создадут систему студенческого наставничества

| Бернст Ю.

В России будет создана система студенческого наставничества, передает РИА «Новости».

Соответствующее соглашение было подписано министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

«Делай, смотря на тех, успешных, — это всегда так в жизни, потому что студенты и все мы ... хотели подражать профессорам, успешным выпускникам», — сказал Фальков.

Он также отметил важность трудоустройства студентов в соответствии с получаемой ими специальностью.

Ранее аналитики назвали регион РФ с наименьшей долей молодежи с высшим образованием.