Более 30 детей задержали на незаконных акциях 2 февраля в Москве

Более 30 детей были задержаны во время несанкционированных акций, прошедших в Москве 2 февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы знаем, что ребят опросили, родители были вызваны, и все ребята, за которыми приехали родители, отправились домой», – рассказала омбудсмен.

По ее словам, жалоб по данному вопросу в аппарат уполномоченного не поступало.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова сообщила о сокращении числа детей, задержанных на незаконных акциях.