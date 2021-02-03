Число убийств в России за пять лет снизилось на треть

За последние пять лет число убийств в России сократилось на треть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику Генеральной прокуратуры.

Так, в минувшем году в стране было зарегистрировано 7,7 тысячи убийств и покушений на убийства. Пять лет назад этот показатель составлял 11,3 тысячи за год. Кроме того, число убийств и покушений в 2020 году на 3,2% ниже, чем аналогичный показатель в 2019 году.

При этом наибольшее число убийств в прошлом году зафиксировано в Московской и Свердловской областях, а также в республике Татарстан.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о росте количества зарегистрированных преступлений в стране во время пандемии коронавируса.