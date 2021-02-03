ФСБ организовала проверку в министерстве тербезопасности и миграционном центре в Перми

ФСБ проводит проверку в министерстве территориальной безопасности и краевом многофункциональном миграционном центре в Перми. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«В рамках проверки проводится обследование помещений министерства территориальной безопасности и миграционного центра», — рассказали в пресс-службе. Подробности пока не приводятся.

Министерством территориальной безопасности Пермского края руководит Виктор Батмазов. Должность директора многофункционального миграционного центра занимает Андрей Шилоносов, говорится на сайте ведомства. При этом источник в центре сообщил, что Шилоносов на прошлой неделе уволился. Имя нового начальника собеседник агентства затруднился назвать.

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