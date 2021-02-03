Костромской полицейский оштрафовал родственников ради выполнения плана

В Костромской области бывший полицейский составлял поддельные протоколы на своих родственников ради улучшения показателей работы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Сотрудник полиции в феврале 2020 года решил искусственно улучшить показатели своей работы. Для этого он составлял фиктивные протоколы об административном правонарушении за курение табака в неположенном месте, куда вносил заведомо ложные сведения, в том числе подделывал подписи «нарушителей».

Протоколы были составлены на двух мужчин, которые оказались родственниками обвиняемого. Чтобы скрыть от них преступление полицейский сам оплатил штрафы за подставных правонарушителей.

Мужчина работал полицейским-водителем отделения ППС МО МВД России «Галичский». В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двух полицейских по подозрению в вымогательстве.