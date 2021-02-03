В Сургуте школьник попал в больницу после урока плавания

В Сургуте школьника госпитализировали после урока плавания, он не смог самостоятельно всплыть после погружения под воду в бассейне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление массовых коммуникаций городской администрации.

Инцидент произошел в школе №31. «Во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться», — рассказали в ведомстве.

В результате ребенок был госпитализирован, он продолжает находиться в больнице. По факту происшествия назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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