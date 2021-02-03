В Иваново три девочки ушли в школу и не вернулись

Полиция и волонтеры Ивановской области ищут трех девочке в возрасте 11-12 лет, которые ушли в школу и не вернулись домой.

«Полиция просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения трех несовершеннолетних школьниц: две девочки 2009 г. р., одна - 2010 г. р. Все три девочки сегодня утром ушли в школу и до настоящего времени не вернулись», — говорится на сайте УМВД по региону.

Как уточняет ТАСС, школьницы знакомы между собой. Помимо полиции в их поиске участвуют волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В региональном СК отмечают, что девочки в школе так и не появились, на связь не выходили. По факту произошедшего организована доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.