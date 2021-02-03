В Китае нашли следы коронавируса на упаковке мяса птицы из России

Власти Китая выявили следы коронавируса на упаковке мяса птицы производства «Черкизово». Об этом сообщает Россельхознадзор.

«Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что производства расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу «Черкизово».

В Россельхознадзоре начали расследование в связи с выявлением генома коронавируса. Возможность возобновления экспорта продукта будет зависеть от «полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер».

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