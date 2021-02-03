Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом уроженца Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия уроженца Чечни, который подрался с ОМОНовцами на незаконной акции протеста 23 января. Об этом сообщает в своем Instagram ЧГТРК «Грозный».

По его словам, Саид-Мухаммад Джумаев нанес вред чеченскому народу.

«Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», — подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что человек, который отстаивает свои убеждения, ответит за свои поступки и не станет прятаться после совершения незаконных действий.

Ранее суд вынес решение в отношении Джумаева после драки на несанкционированной акции протеста.