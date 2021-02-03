Фургал надеется на оправдательный приговор суда

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал надеется на вынесение по его делу оправдательного приговора. Об этом сообщает ТАСС.

Один из его адвокатов Михаил Карапетян отметил, что бывший губернатор настаивает на заказном характере уголовного производства в отношении него.

«Наш подзащитный категорически отрицает свою причастность к этим преступлениям и не сомневается в том, что будет оправдан судом», — сказал Карапетян.

Юрист добавил, что наказание по вмененному Фургалу эпизоду с оружием не может быть установлено, если суд вынесет обвинительный приговор, поскольку срок его давности истек.

Ранее Фургал заявил, что отвергает все обвинения.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, в настоящее время срок ареста продлен до 9 марта.