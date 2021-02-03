Глава РФПИ: «Спутник V» может быть одобрен в ЕС в марте

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут одобрить к применению в Евросоюзе в марте.

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта», — заявил он в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. Положительные результаты испытаний вакцины оценил ряд европейских политиков.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».