В Воронеже неизвестный убил учительницу на улице

В Воронеже неизвестный убил учительницу, которая возвращалась домой после рабочего дня. Об этом сообщает РЕН.

Ее тело с ножевыми ранениями было найдено около кафе на Московском проспекте.

Злоумышленник перерезал учительнице горло, а также нанес удары по грудной клетке и голове. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.

Отмечается, что погибшая являлась преподавательницей в школе № 1.

Правоохранительные органы проводят розыск преступника, допрашивают свидетелей и изъяли видео с уличных камер.