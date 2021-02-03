Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского после вынесенного Симоновским районным судом Москвы решения по делу Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве замглавы МИД Алеш Хмеларж выразил протест российской стороне после заключения суда.

В заявлении министерства сказано, что чешская сторона считает приговор Навальному «политически мотивированным».

Кроме того, выраженный протест также относится к грубым действиям правоохранительных органов на незаконной акции протеста.

«Призываем Россию к немедленному освобождению Навального», — говорится в тексте.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.

Ранее в Кремле усомнились во влиянии дела Навального на политическую ситуацию в РФ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.