В РПЦ назвали число умерших от COVID-19 священников

Русская православная церковь назвала число умерших от коронавируса священнослужителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения заболевания отметили, что около четырех тысяч священников получили положительный результат анализов на COVID-19 с начала пандемии.

При этом от последствий инфекции скончались 145 клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

При этом на данный момент лечение от коронавируса проходят 366 священников.

Ранее РПЦ заявила, что не будет закрывать храмы из-за коронавируса по своей воле.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 104,6 млн заболевших, свыше 76,3 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».