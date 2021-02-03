Врач назвала способ обнаружить бессимптомный COVID-19

Эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина рассказала, по каким признакам можно определить бессимптомное течение коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По ее словам, большинство людей не обращают внимания на определенные симптомы, именно по которым можно определить наличие болезни.

Она отметила, что такими признаками могут стать снижение физического тонуса, головные боли, головокружение, а также усталость, ломота в мышцах и суставах.

Кроме того, врач призвала обратить внимание на изменение вкуса пищи и сухость во рту. Ненастина подчеркнула, что такие симптомы могут говорить об образовании припухлостей и воспалений.

Эпидемиолог заключила, что всем гражданам все равно следует соблюдать защитные меры безопасности, несмотря на наличие антител.

ВОЗ заявила, что носить маски и соблюдать дистанцию придется и после отмены мер по COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 104,6 млн заболевших, свыше 76,3 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».