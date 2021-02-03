В США 95-летний постоялец дома престарелых открыл стрельбу

В штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых устроил стрельбу и ранил сотрудника учреждения. Об этом сообщает местный телеканал Denver Channel.

По данным полиции, инцидент произошел утром 3 февраля в городе Лафайетт. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, стрелявший мужчина находился в своей комнате. При задержании он не оказывал сопротивления.

Пострадавший от выстрела сотрудник был госпитализирован в тяжелом состоянии, в настоящее время он находится на аппарате жизнеобеспечения.

Полиция устанавливает причины произошедшего, пока известно, что подозреваемый произвел только один выстрел из небольшого пистолета.

Ранее в Висконсине произошла стрельба в торговом центре.