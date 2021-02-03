Мужчина обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца в Перми

В Перми мужчина убил беременную сожительницу и ее отца, передает РЕН.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Сначала злоумышленник напал на беременную женщину в квартире в многоэтажном доме, отрубив ей голову. Когда отец погибшей пытался бежать, мужчина догнал его и зарезал около подъезда.

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. В следственных органах подтвердили, что подозреваемый был задержан. Известно, что мужчина в момент совершения преступления был пьян.

Ранее в Хакасии отец зарезал сына за громкую игру в нарды.