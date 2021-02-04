Врач рассказал о последствиях COVID-19 для слуха и зрения

После перенесенного COVID-10 человек может столкнуться с повреждениями слуха и зрения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

«Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит, то ли это будут легкие, то ли это будет мозг, то ли это будут почки, это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека, чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент. Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает — появляются ложные звуки», — сказал он.

По словам врача, человек может начать слышать ложные звуки или столкнуться с ослаблением слуха. Также можно столкнуться с потерей обоняния и вкуса, ухудшением зрения.

«Поскольку глаз — часть мозга, мы видим у наших пациентов, что в мозгу появляются гелеобразные образования, которые возникают за счет пропитывания крови через поврежденные сосуды. Я не исключаю, что мог образоваться такой очаг около нерва и повредить зрительный нерв», — сказал Жемчугов.

Он отметил, что осложнения с большей вероятностью появляются там, где у пациента уже была травма или имелось повреждение близлежащих сосудов.