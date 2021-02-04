Эксперт ВОЗ: представить утечку коронавируса из лаборатории в Ухане очень сложно

Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на эксперта группы ВОЗ от России Владимира Дедкова.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — рассказал Дедков.

По его словам, для возможной утечки» нет никаких предпосылок, а во-первых, фактов, говорящих о том, что это оттуда пошло, тоже нет».

Ранее независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. По мнению экспертов, глобальному распространению эпидемии поспособствовало то, что ее скрывали в первые дни.