В США заявили о снижении темпа распространения коронавируса

В США снижается число заражений и госпитализаций из-за COVID-19. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на директора Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Рошель Валенски.

«Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию», — сообщила Валенски.

По ее словам, суточный прирост зараженных коронавирусом достиг максимума 8 января, затем упал на 13,4%.

В среднем на период с 26 января по 1 февраля регистрировалось 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день.

Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.

«Недавнее снижение госпитализаций дает нам надежду, что число смертей начнет сокращаться в ближайшие недели», — сказала Валенски.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертности от коронавируса. С начала пандемии здесь заразились COVID-19 более 27 млн человек, более 457 тыс. умерли.