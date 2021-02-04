Траур по четырем жертвам пожара объявлен в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по четырем погибшим при пожаре на складе в Красноярске. Об этом информирует пресс-служба главы региона.

«Губернатором принято решение объявить 5 февраля 2021 года днем траура на территории Красноярского края», — говорится в сообщении.

Правительство региона также выразило соболезнования родным и близким жертв пожара.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пожар на автоскладе привел к гибели четырех человек — трех спасателей и рабочего. По факту трагедии возбуждено уголовное дело уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».