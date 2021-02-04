В Запорожье при пожаре в больнице погибли четыре человека

В Запорожье на Украине загорелась областная инфекционная больница, из-за чего четыре человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«В результате пожара погибли четыре человека и два человека пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены восемь человек», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в ночь на 4 февраля: пожарные получили вызов около 23.25 (00.25 мск). В тушении участвовали 60 человек и 16 единиц техники, огонь был ликвидирован к 01.19 мск.

Ранее при пожаре на складе в Красноярске погибли люди.