Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Российские ученые утвердили стандартный образец штамма коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Росстандарт утвердил стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф.Гамалеи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Разработка внесена в базу Государственной службы стандартных справочных данных.

Отмечается, что этот стандарт позволит обеспечивать высокое качество создаваемых тест-систем для выявления COVID-19 у людей. Кроме того, благодаря образцу будут более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарств для лечения коронавируса.

По данным Минздрава, в настоящее время российские производители реагентов для ПЦР-диагностики всецело покрывают потребности внутреннего рынка, а также отправляют свою продукцию в страны Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока, в том числе тест-системы для выявления COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России проведено более 103,2 млн тестов на коронавирус.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.