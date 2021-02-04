В Приамурье от 50-градусных морозов птицы замерзают на лету

В Амурской области от сильных морозов умирают птицы. Об этом сообщается в Instagram регионального управления по охране животного мира.

Там отмечается, что в северных и центральных районах области всю неделю температура воздуха опускается ниже минус 50 градусов.

В посте указано, что случаев, когда птицы замерзают на лету, в регионе не было давно. Госинспекторы и охотоведы подкармливают их зерноотходами, пшеницей, кукурузой, так как сытые птицы легче переносят морозы.

Ранее сообщалось, что в Псковской области жительница города Остров приютила лебедя и трех птенцов, замерзших в районе очистных сооружений у деревни Дворец.