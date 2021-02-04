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Общество. Новости

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Конституционный суд отказался от института «друзей суда»

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Конституционный суд России отказался от института amicus curiae, что в переводе с латыни означает «друг суда». Это следует из обновленного регламента суда.

Норма amicus curiae позволяла независимым экспертам и научными организациями в области права направлять суду свое мнение по общественно важным делам.

Таким образом суд получал экспертную информацию, которую не предоставили стороны, участвующие в деле. Этот институт существовал в КС с 2017 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде (КС) России в развитие поправок к Конституции.

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