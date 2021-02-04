Творческие вузы вернутся к очным занятиям с 8 февраля. Соответствующее разрешение дало Минкультуры, пишет ТАСС.

«В соответствии с приказом Минкультуры России образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года», — сказали в ведомстве.

Подчеркивается, что вузы должны учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.

Ранее Минобрнауки вернул очное обучение в российских вузах.