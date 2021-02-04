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Общество. Новости

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Канада объявила «Русское имперское движение» террористической организацией

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Канадское правительство внесло ультраправую группировку «Русское имперское движение» в список запрещенных в стране террористических организаций, говорится в сообщении официального издания кабмина.

Всего перечень пополнили 13 организаций, в частности The Proud Boys, Atomwaffen Division и The Base.

«Вооруженному терроризму нет места в Канаде. Сегодня мы объявляем, что еще 13 групп достигли порогового значения для включения их в список террористических организаций», — заявил в Twitter министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.

Как пишет издание GlobalNews, причиной внесения «Русского имперского движения» в список стало якобы участие его «военизированного крыла» в конфликтах на Украине, в Сирии и Латвии.

В апреле 2020 года власти США приняли аналогичное решение и внесли «Русское имперское движение» в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы.

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