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Общество. Новости

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков: власти принимают меры, чтобы разместить задержанных на незаконных митингах

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Российские профильные ведомства работают над тем, чтобы разместить всех задержанных на незаконных акциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что число задержанных превышает число тех, кого изоляторы могут разместить.

«Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию», — сказал пресс-секретарь.

Ранее комиссия СФ предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям.

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