Песков: власти принимают меры, чтобы разместить задержанных на незаконных митингах

Российские профильные ведомства работают над тем, чтобы разместить всех задержанных на незаконных акциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что число задержанных превышает число тех, кого изоляторы могут разместить.

«Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию», — сказал пресс-секретарь.

Ранее комиссия СФ предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям.