Глава Ульяновска заразился коронавирусом

Коронавирусную инфекцию выявили у главы Ульяновска Сергея Панчина. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В конце января политик самоизолировался из-за положительного теста на коронавирус у его супруги. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Ульяновска, Панчин госпитализирован, но диагноз пока неизвестен.

«Недавно был госпитализирован в ЦГБ, так как очередной тест показал положительный результат», — написал сам Панчин в соцсети.

Он также сообщил, что в начале января вакцинировался от коронавируса, вторая прививка была запланирована на 3 февраля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переболел коронавирусом.