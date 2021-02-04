Источник назвал причину пожара на складе в Красноярске

Пожар на складе в Красноярке произошел из-за аварийного режима работы электросети, где погибли четверо человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах.

По его словам, быстрое распространение огня произошло из-за того, что склад был полон горючими материалами.

Собеседник агентства также добавил, что в последний раз проверка соблюдения требований пожарной безопасности на складе была осуществлена в 2015 году в целях контроля за устранением нарушений, которые были зафиксированы в 2014 году. Собственники устранили порядка 20 нарушений требований пожарной безопасности.

Накануне, 3 февраля, трое пожарных и работник погибли при возгорании на складе автозапчастей.