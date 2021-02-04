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Общество. Новости

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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов

Ректор ВШЭ заявил, что студентов не будут наказывать за участие в акциях

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Руководство НИУ ВШЭ никогда не применяло санкции к студентам и преподавателям по принципу их политических взглядов, этого делать не планируется. Об этом заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов.

По его словам, университет не должен становиться площадкой политической борьбы.

«Университет — это поле выращивания общественного консенсуса, но не зона агитации и «автоматической мобилизации», — заявил Кузьминов.

При этом подчеркнул, что использовать площадки вуза в политических целях недопустимо, а все подобные попытки будут жестко пресекаться.

Ранее НИУ ВШЭ расторг договор с преподавателем Анной Велликок, которую арестовали за репост видеообращения блогера Алексея Навального перед несанкционированными акциями 23 января.

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