В Киеве радикалы штурмуют канал «Наш» из-за пророссийской политики

В Киеве представители националистических организаций пытаются пойти на штурм здания телеканала «Наш», но силовики их сдерживают. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram.

«Националисты пытались прорваться к телеканалу «Наш», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, радикалы обвиняют канал в пророссийской политике. Между националистами и правоохранителями начались столкновения, последние применили слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.

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