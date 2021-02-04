Путин подписал закон о приоритете Конституции в семейном законодательстве

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 февраля, подписал федеральный закон о приоритете в семейном законодательстве норм Конституции. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Отмечается, что во избежание возможных противоречий, законом дополняется статья 6 Семейного кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Основному закону Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности, невозможно.

Ранее глава комитета по госстроительству и законодательству в Госдуме Павел Крашенинников заявлял, что упоминание основ правопорядка и нравственности при истолковании международных документов связано с тем, что сфера семейных отношений нуждается в особом правовом регулировании, где первую позицию занимают морально-нравственные начала, которые, по его словам, сложно, а порой и невозможно зафиксировать в законе и даже в Конституции.