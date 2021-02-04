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Общество. Новости

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Суд оштрафовал Соболь за неповиновение полиции

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Солнцевский суд Москвы оштрафовал юриста ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции в аэропорту Внуково. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина.

«Суд назначил штраф в тысячу рублей», — сказал он.

Суд признал Соболь виновной по статье о неповиновении законному требованию сотрудникам полиции. Максимальное наказание — 15 суток ареста, но поскольку у подсудимой есть ребенок младше 14 лет, то ей грозит только штраф в тысячу рублей.

Ранее Соболь предъявили обвинение в нарушении санитарных норм.

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