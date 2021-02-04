Иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет сохраняться год

Иммунитет у привившихся вакциной «ЭпиВакКорона» будет сохраняться в течение года. Об этом заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих, пишет РИА «Новости».

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — сказала Непомнящих.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ранее немецкая газета Die Welt сравнила вакцину «Спутник V» с запуском СССР первого спутника.