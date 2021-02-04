Иммунолог рассказал об опасной особенности коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о неприятной особенности коронавируса.

По его словам, заболевание обостряет все хронические патологии и приводит в серьезным нарушениям в работе организма.

«Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма. У меня складывается впечатление, что перенесенная коронавирусная инфекция проявляет все скрытые проблемы, которые до этого в организме были, обостряется вся хроническая патология», — пояснил специалист НСН.

Например, если у человека проблемы с сосудами, то после коронавируса последуют сосудистые осложнения, которые, в свою очередь, приведут к патологии некоторых органов, которые они снабжают, заявил врач. При травмах сосудов головного мозга не исключен инсульт. Кроме того, коронавирус часто приводит к тромбозам, грозящим в том числе ампутацией конечностей.

Болибок отметил, что в легкой форме или бессимптомно коронавирус переносят здоровые люди.

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