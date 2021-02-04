Суд арестовал распылившего газ в лицо силовику в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал Павла Грин-Романова, который 31 января во время несогласованной акции протеста в столице распылил газ в лицо росгвардейцу. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Как считает следствие, мужчина был агрессивно настроен и в ходе акции распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии. По данным суда, молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия к представителю власти».

«Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Кокая.

Грин-Романов будет находиться под стражей минимум до 2 апреля. В СК сообщили, что арестованный полностью признал вину в содеянном.