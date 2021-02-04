В России не зафиксировали новых случаев заражения «британским» штаммом COVID-19

В регионах России не зафиксировали новых случаев заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На данный момент новых случаев заражения британским вариантом в России не выявлено», — говорится в сообщении.

Первый и единственный случай «британского» штамма коронавируса в России был зарегистрирован в России в конце декабря. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новый тип инфекции был у россиянина, вернувшегося из Британии. Заразившийся болел без симптомов. Позднее в РФ разработали тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса.