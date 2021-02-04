Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ

Блогера Алексея Навального привезут на заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

Дело было открыто после высказываний Навального к видео, в котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальному вменяется клевета по ч. 2 ст. 128.1 УК России – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы, без увеличения реального срока.

Известно, что заседание по делу, которое слушает мировой суд, пройдет в здании Бабушкинского суда.

«Доставка Алексея Навального будет», — уточнила Савельева.

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по уголовному делу «Ив Роше».