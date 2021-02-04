В Киеве задержали четырех участников штурма телеканала «НАШ»

В Киеве полиция задержала четырех участников штурма телеканала «НАШ», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что некоторые из граждан, вышедших на акцию около телеканала, не реагировали на требования силовиков и прибегли к противоправным действиям.

«В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киеве представители националистических организаций пытались пойти на штурм здания телеканала «Наш» из-за его пророссийской политики. Их сдержали правоохранители.