Дипломаты не приехали на суд к участвовавшему в незаконной акции французу

Дипломатические работники не стали посещать Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несогласованной акции в столице - в отличие от суда по делу Алексея Навального 2 февраля, передает РИА «Новости».

У суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами.

Пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева рассказала агентству, что в суде с Даниелу находятся два адвоката, о иных лицах, заинтересованных в судьбе мужчины, информации у суда нет.

У Даниелу есть не только французское, но и российское гражданство, а в Россию, как пишет агентство, он приехал на день рождения к бабушке.

В суде сообщили, что в материалах дела имеется заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.

По статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.