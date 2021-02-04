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Общество. Новости

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Собянин дал старт проекту «Персональный помощник» для онкологических пациентов

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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проекту «Персональный помощник» для онкологических пациентов в ходе осмотра капитального ремонта здания Центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы №40.

Мэр отметил, что это еще один проект столицы, который запускают в этом году.

«Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию, все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение», – цитирует мэра «Москва 24».

Собянин подчеркнул, что запуск системы персональных помощников изменит эту ситуацию.

«Если больной хочет, к нему будет закрепляться персональный помощник с персональным телефонным номером, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи», – пояснил мэр.

По его словам, эксперимент по внедрению системы проводился в нескольких округах города.

«Он оказался удачным. Тысячи людей воспользовались этой помощью, и сегодня мной было принято решение о распространении этого эксперимента на всю территорию Москвы», – подчеркнул глава города.

Собянин отметил, что теперь все онкологические больные могут получить персонального помощника.

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