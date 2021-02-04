В Башкирии против замглавы МВД возбудили дело о взяточничестве

В Башкирии в отношении 34-летнего заместителя начальника отдела МВД по Уфимскому району возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

Силовика подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Вторым фигурантом дела является 58-летний житель города Уфы. Он, по версии следствия, предложил замглавы отдела МВД взятку (12,5 млн руб.) для прекращения уголовного преследования знакомого предпринимателя по делу о мошенничестве.

В настоящий момент оба подозреваемых задержаны.

Ранее в Хабаровском крае замруководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Романа Исайкина задержали за получение взятки.