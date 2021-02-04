Собянин заявил, что пока рано разрешать массовые мероприятия в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что в Москве еще некоторое время не будут разрешать проведение массовых мероприятий.

По мнению градоначальника, снимать запрет на мероприятия пока рано. Кроме того, преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска.

«Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми», — сказал Собянин.

На сегодняшний день в столице выявлено 937,4 тыс. случаев коронавируса, из них 835,1 тыс. пациентов выздоровели и 13,7 тыс. умерли.

Также Собянин сказал, что ситуация с коронавирусом в Москве постоянно улучшается.