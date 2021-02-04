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Общество. Новости

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Путин посмертно наградил пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества трех пожарных, погибших во время службы — при тушении пожара на складе с автозапчастями в Красноярске. Указ опубликован на портале правовой информации.

Глава государства назвал имена погибших и отметил их мужество и отвагу при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

«Наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Главного управление МЧС РФ по Красноярскому краю: старшего прапорщика внутренней службы Жалнерчика Анатолия, старшего прапорщика внутренней службы Пузырева Алексея и сержанта внутренней службы Рябцева Максима», — говорится в тексте документа.

Указ датирован 4 февраля.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах назвал вероятную причину пожара на складе в Красноярске.

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