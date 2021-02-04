В Мосгорсуде оценили шансы встречи Борреля с Навальным

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сможет встретиться с Алексеем Навальным в СИЗО только при одном условии. Об этом сказала РИА «Новости» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, встреча Борреля и Навального сможет произойти только по разрешению суда.

«Осужденный Навальный числится за Симоновским судом Москвы, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством», — объяснила Солопова.

Боррель прилетит в Москву с запланированным визитом 4 февраля и пробудет до 6 февраля. Он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

Ранее в Кремле прокомментировали будущий визит Борреля в Москву.