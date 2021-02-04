Подросток умер после катания на «ватрушке», прицепленной к автомобилю в Москве

В московской больнице скончался подросток, пострадавший при катании на прицепленном к автомобилю тюбинге. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

15-летний мальчик умер 3 февраля в реанимации. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, отек мозга, открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы костей черепа.

Подросток получил травмы 9 января, когда катался на тюбинге, прицепленном к автомобилю. Он врезался в дерево на скорости около 60 км/ч.

По факту произошедшего организована проверка.

В средине января сообщалось о еще одном случае смерти ребенка, который ударился головой при катании на «ватрушке».