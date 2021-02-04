Француза арестовали за участие в незаконной акции 2 февраля в Москве

Тимирязевский районный суд арестовал гражданина Франции и России Сириля Даниелу за то, что он участвовал в незаконной акции протеста 2 февраля в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Суд постановил, что француз виновен в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ — «Участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения».

«Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке», — уточнили в суде.

Ранее стало известно, что дипломатические работники не стали посещать Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несогласованной акции в столице.